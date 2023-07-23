Samsun'un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda hızlı bir şekilde seyir halinde olan motosiklet sürücüsünü durduran Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisinin tavrı herkesin takdirini kazandı.

Işıklarda durdurduğu motosiklet sürücüne uyarılarda bulunan polis duygusal anlara sahne oldu.

"Yaşının kaç senin? Ben senin amcan yaşındayım. Böyle iki tane sağlı, sollu tokat çekip ayıltmak istiyorum. Ölürsen anne ve babana biz ne diyeceğiz? Ben de motoru seviyorum. Anladım motorun havalı, sen de karizmatiksin ama ölürsen ne yapacağız yavrum. Bu mont ne diye biliyor musun? Cesedin bozulmasın diye. Yoksa ölmeni engellemiyor. Ceza için değil, ailen için yaşa. Kalbinizi kırmışızdır ama özür dilerim." dedi.