Trump'ın mitinginde silahlı saldırı

Trump, Pensilvanya'nın Butler şehrinde kürsüde konuşurken, yaklaşık 7 el silah sesi duyuldu. İlk sesin ardından Trump'ın kürsüde sağ kulağını tuttuğu görüldü.

Silah sesleri devam ederken korumalar kürsüye atlayarak Trump'ın etrafını sardı.

Trump'ın, korumalar kendini kürsüden indirmeden önce sağ yanağında kanlar akarken, yumruğunu havaya kaldırdığı görüldü.

Miting alanında panik devam ederken, korumalar, Trump'ı acil olarak zırhlı aracına götürdü.

Trump'tan ilk açıklama: Kurşun sağ kulağıma isabet etti

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında gerçekleştirilen saldırı hakkında paylaşım yaptı.

ABD Gizli Servisi ve güvenlik yetkililerine, hızlı müdahaleleri için teşekkürlerini ileten Trump, seçim kampanyası alanında hayatını kaybeden kişinin yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Donald Trump, ateş edenin de öldüğünü vurgulayarak, saldırganın kimliği hakkında henüz bir bilginin bulunmadığını söyledi.

"Kurşun sağ kulağıma isabet etti. Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç."

Kurşun isabet ettikten sonra "bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen anladığını" dile getiren Trump, çok fazla kan kaybı yaşadığını belirtti.

Ateş eden kişi ve olay yerinde bulunan bir kişi öldü

Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğünü açıkladı.

Beyaz Saray: Biden bilgilendirildi

Beyaz Saray'dan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD Başkanı Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında yaşadığı 'olay hakkında' bilgilendirildi." ifadesi kullanıldı.

ABD güvenlik yetkilileri, saldırıyı suikast girişimi olarak soruşturuyor

ABD güvenlik yetkilileri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında gerçekleştirilen saldırının, suikast girişimi olarak soruşturulduğunu duyurdu.

AP, bilgiyi ABD güvenlik yetkililerine dayandırdı.

Haberde, Trump'a yönelik, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında gerçekleştirilen saldırının, suikast girişimi olarak soruşturulduğu bildirildi.

New York'taki Trump Tower'da güvenlik artırıldı

Trump’a yönelik silahlı saldırı girişimi sonrasında, New York Polis Teşkilatı (NYPD) polisi New York kentinde bulunan Trump Tower ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Trump destekçileri Trump Tower önünde toplandı.

FBI: Suikast girişimini düzenleyen kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi düzenleyen ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı.

FBI'dan yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan Trump'ın Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada uğradığı saldırının failinin kimliği duyuruldu.

Açıklamada, silahlı saldırganın "Bethel Park'tan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks" olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, olay hakkında bilgi sahibi kişiler, FBI'ın internet sitesine veya doğrudan telefon üzerinden bilgi paylaşmaya çağırıldı.