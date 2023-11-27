Son Teknoloji ürünü Birbirinden Kaliteli Cihazları Ve Uzman Kadrosuyla Sektörde Yeni Bir Soluk Olmaya Gelen Tuğba Yılmaz Güzellik Merkezi Ve Kuaför Salonu Kaliteli Hizmetiyle Yenişehir Mahallesinde Müşterilerini Bekliyor.

Bu Kapsamda Bugün Doç. Dr Adnan Yener Başta Olmak Üzere Kahramanmaraş Berberler Kuaförler Ve Güzellik Uzmanları Odası Başkanı Ahmet Özkömeç Ve çok sayıda davetlinin Katılımıyla Tuba Yılmaz Güzellik Merkezi Ve Kuaför Salonu Açılış Kurdelesi Kesildi.

Ardından İşletme Sahibi Tuba Yılmaz Öncülüğünde Davetliler Merkezi Gezerek Bilgiler Aldı.

Burada Açıklamalarda Bulunan İşletme Sahibi Tuba Yılmaz, Sektöre Dair Her Türlü İmkânı Ellerinde Bulundurduklarını Belirterek Herkesi Beklediklerini İfade Etti.

Davetlilerde Böyle Güzel Ve Kaliteli Bir Merkezin Açılışına Katılmaktan Duydukları Memnuniyeti Dile Getirdiler.