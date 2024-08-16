Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yönelik atamalar gerçekleştirildi.



Kararnameye göre, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı olarak atandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname, birçok önemli atamayı da beraberinde getirdi. Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Bursa Valisi olarak atanırken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ise Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 1 Eylül itibarıyla yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edildi ve yerine Orgeneral Ali Çardakcı getirildi. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.



Tuğgeneral Ali Gemalmaz'ın Başarılı Kariyeri



1971 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde doğan Tuğgeneral Ali Gemalmaz, ilk ve ortaöğrenimini Adana'da tamamladı. 1985 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ni kazanarak, 1989 yılında mezun oldu ve aynı yıl Kara Harp Okulu'nda eğitimine başladı. 1993 yılında Teğmen rütbesi ile göreve başlayan Gemalmaz, kariyeri boyunca Çanakkale, Şırnak, İstanbul, Diyarbakır, Manisa, Van, Bilecik, İzmir, Yalova ve Erzurum'da çeşitli görevlerde bulundu.



2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tuğgeneral rütbesine terfi eden Gemalmaz, Muğla İl Jandarma Komutanı olarak atanmış ve burada önemli başarılara imza atmıştır. Tuğgeneral Gemalmaz, evli ve bir çocuk babasıdır.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR