Disiplini, halkla kurduğu güçlü iletişim ve başarılı operasyonlarıyla Kahramanmaraş kamuoyunun takdirini kazanan Ali Gemalmaz’ın terfisi şehirde büyük bir memnuniyetle karşılandı. Terfisine rağmen tayini çıkmayan Gemalmaz’ın görevine Kahramanmaraş’ta devam edecek olması ise ayrı bir sevinç kaynağı oldu.



Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı’nda 1 tümgeneral, 5 tuğgeneral ve çok sayıda kıdemli albay üst rütbeye terfi ettirildi. Tümgeneral Gemalmaz, bu listede en dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıktı.



1971 yılında Adana’nın Seyhan ilçesinde dünyaya gelen Gemalmaz, 1985 yılında Kuleli Askerî Lisesi'ni kazanarak 1989’da mezun oldu. Ardından Kara Harp Okulu'ndan 1993 yılında Teğmen rütbesiyle mezun olan Gemalmaz, kariyeri boyunca Çanakkale, Şırnak, İstanbul, Diyarbakır, Manisa, Van, Bilecik, İzmir, Yalova, Erzurum ve Muğla gibi birçok önemli görevde bulundu.



Görev yaptığı her şehirde başarılarıyla öne çıkan Gemalmaz, Kahramanmaraş’ta özellikle uyuşturucu ile mücadele, kamu düzeni ve asayişin sağlanması konularında etkili operasyonlara imza attı. Vatandaş odaklı yaklaşımları ve sahadaki aktif varlığıyla sadece bir komutan değil, halkın güven kaynağı oldu.



Evli ve bir çocuk babası olan Tümgeneral Ali Gemalmaz, şehre kattığı güvenlik vizyonu, kararlı duruşu ve liderliğiyle Kahramanmaraş’ın gurur duyduğu bir isim olmaya devam ediyor. Terfisi, hem jandarma teşkilatında hem de kent genelinde "hak edilmiş bir başarı" olarak değerlendiriliyor.

Tümgeneral Ali Gemalmaz'a yeni görevinde başarılar dileriz.