Genel kurula Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, kamu kurum ve STK temsilcileri ile çok sayıda TÜGVA gönüllüsü genç katıldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan mevcut TÜGVA İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu, vakfın Kahramanmaraş’taki faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise yaptığı konuşmada TÜGVA’nın Türkiye genelinde gençlere yönelik yürüttüğü projelerden söz ederek, vakfın ülke çapında en büyük gençlik hareketlerinden biri olduğunu vurguladı.

Genel kurulda tek liste ve tek adayla yapılan seçim sonucunda Hüseyin Zorlu, TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi olarak seçildi. Seçim sonrası konuşan Zorlu, TÜGVA’lı gençlerle birlikte daha güçlü adımlar atacaklarını ifade ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Program sonunda yeni İl Temsilcisi Hüseyin Zorlu’ya berat takdim edildi, karşılıklı hediyeler verildi ve günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.