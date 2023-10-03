Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), piyasaların odaklandığı eylül ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Eylül ayında, bir önceki aya göre yüzde 4,75, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,30 olarak gerçekleşti.

TÜFE verisi ağustosta yıllık yüzde 58,94, aylık ise yüzde 9,09 olmuştu.

AA Finans'ın, eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre de enflasyonun yüzde 5 artması ve yıllık yüzde 61,91 olması bekleniyordu.

TÜİK, Eylül 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı

Yıllık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,48 ile lokanta ve oteller oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 20,16 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,48 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Eylül ayında, bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,59 ile giyim ve ayakkabı oldu.



Aylık artışın en yüksek olduğu grup 30,27 ile eğitim

Buna karşılık 2023 yılı Eylül ayında, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 30,27 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, 11 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

TÜİK, Eylül 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 67,22, aylık yüzde 5,06 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,06, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 54,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,75 olarak gerçekleşti.