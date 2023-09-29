Teknofest İzmir'in İlk Günü Etkinliklerle Tamamlandı Teknofest İzmir'in İlk Günü Etkinliklerle Tamamlandı

Ticaret Bakanlığı, sipariş iptalleri neticesinde tüketici mağduriyetine sebep veren firmalara yönelik denetimlerde 2023 yılında 44 firmaya toplamda 78 milyon 530 bin 902 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Kaynak: TRT Haber