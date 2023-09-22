Bu yılın ocak-ağustos döneminde Türkiye havalimanlarında iç hatlarda 585 bin 720, dış hatlarda 543 bin 390 uçak trafiği gerçekleşti. Üst geçişlerle birlikte uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artış gösterdi ve toplam 1 milyon 443 bin 642'ye ulaştı.

Türkiye'deki havalimanlarında söz konusu dönemde iç hatlarda 61 milyon 138 bin 201, dış hatlarda da 82 milyon 68 bin 893 yolcuya hizmet verildi. Direkt transit yolcularla hareketlilik 143 milyon 359 bin 903'e ulaştı.

Aynı dönemde turizm merkezlerine ulaşım sağlayan havalimanlarında da yolcu sayısı arttı.