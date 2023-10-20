12. Kalkınma Planı çerçevesinde Türkiye'nin 2028 yılı turizm gelirinin 100 milyar dolar olması hedefleniyor.

Değişen tüketici eğilimleri doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, sezon süresinin uzatılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve daha fazla harcama eğilimi olan ziyaretçinin ülkeye çekilmesiyle ziyaretçi başına turizm gelirinin artırılması ile sektörde yeşil ve dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi temel amaç olarak belirlendi.

Plan kapsamında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 verilerine göre, 46,5 milyar dolar olan turizm gelirinin, 2023'ün sonunda 55,6, 2028'de ise 100 milyar dolar olması hedefleniyor.

Ziyaretçi sayısının 2028'de 82,3 milyon olması amaçlanırken ziyaretçi başına ortalama harcamanın 1215 dolar, ortalama konaklama süresinin 9,4 gece, ziyaretçi başına gecelik gelirin ise 129 dolar olacağı tahmin ediliyor.