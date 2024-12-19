Kahramanmaraş Bahçeşehir Koleji, İtalya’nın Roma kentinde düzenlenen Dünya Robotik Şampiyonasında üçüncülük elde ederek büyük bir başarı kazandı. Türk Bayrağını uluslararası arenada dalgalandıran Bahçeşehir Robotik Takımı, bu önemli sonuçla hem Kahramanmaraş’ı hem de Türkiye’yi gururlandırdı.

Başarılarının ardından okulda bir kutlama programı düzenlendi. Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar ve Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayten Şenel, etkinlikte öğrencileri tebrik ederek desteklerini ifade etti.

Kutlama programında, robotik takımının başarıya giden yolculuğu detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca, STEM alanında düzenlenen sergide, şampiyonluğa ulaşan robotik projeler tanıtıldı. Katılımcılar, öğrencilerin yaratıcılığını ve projelerin bilimsel altyapısını büyük bir hayranlıkla izledi.

Gençlerin bilime ve teknolojiye olan ilgisi ve bu tür başarıların, ülkemizin geleceği için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Etkinlik sonunda, robotik takımına plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Bahçeşehir Koleji, bu başarısıyla Kahramanmaraş’ın eğitim alanındaki gücünü ve uluslararası platformlardaki rekabetçi yetkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.