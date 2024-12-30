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Türk Dil Kurumu tarafından verilmekte olan lisans, yüksek lisans ve doktora burslarına 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artış yapdı.

Buna göre, yüksek lisans bursu 6 bin TL’den 10 bin TL’ye, doktora bursu 9 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkarıldı

Lisans bursları ise üniversite giriş sınavı başarı sıralamasına göre 2024 yılında 6 bin TL ile 2 bin 250 TL aralığında iken yapılan artışla birlikte 9 bin TL ile 3 bin 375 TL aralığında olacak şekilde güncellendi.

2025 yılı burs miktarları şu şekilde:
Yüksek Lisans:10 bin TL

Doktora:15 bin TL

YKS Başarı Sıralaması Bursu: 

Sıralaması ilk bin olanlar için: 9 bin TL, bin 1-5 bin arası için: 6 bin 750 TL, 5 bin 1-15 bin arası için: 4 bin 500 TL, 15 bin 1-30 bin arası için: 3 bin 375 TL

Yerleştirme Sıralaması Bursu: 3 bin 375 TL