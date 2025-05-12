Türk girişimci, otomotiv dünyasında ses getirmeye hazırlanıyor!

Yerli teknolojiyle geliştirilen elektrikli hiper otomobil Elektron Quasar, otomotiv dünyasında ses getirmeye hazırlanıyor. Türk girişimci Armağan Arabul’un öncülüğünde geliştirilen ve tamamen elektrikli altyapıya sahip olan Elektron Quasar, 2.400 beygirlik muazzam gücü ve 450 km/saat azamî hızıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Elektron Motors tarafından geliştirilen araç, hafif ve dayanıklı karbon fiber gövde yapısı ve dört ayrı elektrik motoruyla performans anlamında dünya çapında rakipleriyle yarışacak düzeye ulaşıyor. Otomotiv sektörünün en prestijli segmentlerinden biri olan hiper otomobil kategorisinde yer alan Quasar, Türkiye’nin mühendislik gücünü küresel pazarda temsil etmeye aday.

Henüz resmi lansmanı gerçekleştirilmemiş olsa da Elektron Quasar, geçtiğimiz aylarda yaptığı önemli bir iş birliğiyle de gündeme gelmişti. Elektron Motors, Avrupa’daki satış ve dağıtım faaliyetlerini üstlenecek olan HBK DOP ile distribütörlük anlaşması imzalayarak sektöre hızlı bir giriş yapacağının sinyalini verdi.

Doğum günü vesilesiyle kişisel sosyal medya hesaplarında Elektron Quasar’a ait çarpıcı görseller paylaşan Armağan Arabul, otomobil tutkunlarının heyecanını artırmayı başardı. Lansman tarihi henüz açıklanmasa da, Quasar’ın çok yakında otomobil dünyasında büyük yankı uyandırması bekleniyor.