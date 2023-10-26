Türk kahvesi, Türk kültürünün önemli bir parçası olmuş ve yüzyıllardır sevilerek tüketiliyor. Ancak son yıllarda kahve dünyasında yaşanan değişimler ve kahve çeşitlerine olan ilgi, filtre kahvenin yükselişini tetikledi.Kaynak: Taha Hayri Bağbudar
Türk kahvesi, Türk kültürünün önemli bir parçası olmuş ve yüzyıllardır sevilerek tüketiliyor. Ancak son yıllarda kahve dünyasında yaşanan değişimler ve kahve çeşitlerine olan ilgi, filtre kahvenin yükselişini tetikledi.Kaynak: Taha Hayri Bağbudar
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