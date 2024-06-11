"Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla 11 Haziran 1868'de kurulan Türk Kızılay, 156'ncı yıl dönümünü kutluyor.

Balkanlardaki çatışmalar nedeniyle 14 Nisan 1877'de "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti" adını alan kurumun Osmanlı topraklarının olduğu Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'da şubeleri açıldı.1923'te "Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti" olan, 1935'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Türkiye Kızılay Cemiyeti" adı verilen kurum, 1947'de "Türkiye Kızılay Derneği" ismini aldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kızılayın, dünya insani yardım hareketine "kırmızı hilali" hediye eden bir teşkilat olduğunu söyledi.

Birçok gönüllü, üye ve çalışanıyla 156'ncı yılı kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Kızılay kendisine 'toplumun nerede ihtiyacı varsa' orada olmayı ve o ihtiyacı gidermeyi misyon edinmiştir. Kızılay uzun savaşların ardından Mehmetçik kışlasına döndüğünde toplumun diğer sorunlarıyla ilgilenmeye başlamıştır." dedi.

"350'ye yakın noktada yılın 365 günü gönüllü kan bağışı toplanıyor"

Şu an Türk Kızılayın ana faaliyet alanlarından birinin Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki görevi olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Kızılay bir afetin ardından afetzedelerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ana sorumlu kuruluştur. 6 Şubat depreminde de bu görevini layığıyla yerine getirmiştir. Ana faaliyet alanlarımızdan bir diğeri ise ülkemizin kan ihtiyacını karşılamaktır. Bunun için Kızılay 4 bine yakın çalışanı ile her gün 350'ye yakın noktada yılın 365 günü gönüllü kan bağışı toplamakta, testlerini yapmakta ve kullanıma hazır bir şekilde hastanelere ulaştırmaktadır."

Türk Kızılayın ülke genelindeki şube ve temsilcilikleri vasıtasıyla her gün binlerce kişinin ihtiyacını karşıladığını vurgulayan Yılmaz, toplumda gönüllülüğün yaygınlaşmasının temel çalışma alanları arasında olduğunu belirtti. Bunun için kurdukları "gonulluol.org" platformunda 350 bin gönüllünün aktif kaydının bulunduğunu aktaran Yılmaz, "70 binden fazla gönüllümüz 540 binin üzerinde insani yardım faaliyetinde aktif olarak rol aldı. Biz insani yardım teşkilatlarının geleceğini gönüllülükte görüyoruz. Aşevlerimiz, yaşlı bakım merkezlerimiz, sevgi butiklerimiz, gençlik kamplarımız da yine diğer çalışma alanlarımız arasındadır." diye konuştu.