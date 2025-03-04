Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Emre Koç ve Genç Kızılay Genel Başkanı Ömer Faruk Çalışkan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) eğitim ocağında düzenlenen iftar programında, işçilerle oruçlarını açtı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından Kozlu Müessesesi'nde 3 Mart 1992'deki grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi anıldı ve ölen işçiler için Kur'an okunup dua edildi.

Madencilerle iftar yaptıklarını belirten Can, “Madencilerimiz yerin altında ne yaşıyorlar ne hissediyorlar, onları anlamaya çalıştık” dedi.