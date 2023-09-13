İngiltere'nin başkenti Londra'daki ExCeL Fuar Merkezi'nde hükümetler, silahlı kuvvetler ve endüstri temsilcilerini bir araya getiren üç gün sürecek fuara dünyanın birçok ülkesinden tedarikçiler katıldı.

Dünyanın en büyük uluslararası savunma ve güvenlik teknoloji fuarlarından biri olan ve bu yıl 22'ncisi düzenlenen fuara, savunma ve havacılık sanayisine yönelik en son çözüm ve sistemler sergilendi.

Bu yıl "entegre güce ulaşmak" temasıyla düzenlenen etkinlikte, hava, kara, deniz, siber ve elektromanyetik faaliyetler ile uzaydan oluşan operasyonel alanlar arasında entegrasyon uygunluğuna işaret edildi.