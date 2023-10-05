Türk silah sanayisi üreticileri son yıllarda ortaya koyduğu özgün ürünlerle global pazardaki iddiasını artırıyor.

Türk savunma sanayisinin önde gelen silah üreticilerinden SARSILMAZ'ın Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz, AA muhabirine, Türk silah sanayisinin son dönemde yakaladığı başarının arkasında birkaç parametre bulunduğunu söyledi.

"Şimdi bir ordunun ihtiyacı olan 6,35'ten başlayıp 25, 30 milimetreye varan orta kalibreli silahlara kadar bütün üretim altyapısına ve teknolojisine sahibiz. Bu altyapı ve teknoloji tedarikçilerimizde de var. Dolayısıyla katlanarak büyüyor.

Nereye kadar ilerler? Aslında bunun sonu yok. Dolayısıyla SARSILMAZ, 2023 vizyonunda robotik sistemlere hazırlık yapıyor. Bunu daha basit olarak geciktiğimiz bir trene yetişmek ve onu geçmek olarak ifade ediyoruz. Biz artık treni geçmeye başladık. Bu büyük oyuncu olmak demek. Biz SARSILMAZ'ı artık Avrupa'nın en büyük silah fabrikası üreticisi olarak adlandırıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünyanın en büyük 5 şirketinden biri olmayı amaçlıyoruz kendi sektörümüzde. Bu büyümeyi kendi ülkemizde üretim yaparak elde ettiğimiz referans ve özgüvenle ihracatta yakalayacağız."