Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı, kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nurullah E. (31) yönetimindeki 01 BCE 552 plakalı motosiklet, Hakan K. (29) idaresindeki 34 DSR 123 plakalı otomobil ile Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu Serhat Ş., yola savruldu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Ancak Serhat Ş., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Nurullah E.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü Hakan K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.