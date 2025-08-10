Türkiye, 10 Ağustos 2014 tarihinde siyasi tarihinde bir ilke imza attı. O gün, millet ilk kez doğrudan sandık başına giderek Cumhurbaşkanını seçti. Recep Tayyip Erdoğan, halkın teveccühüyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 12’nci Cumhurbaşkanı oldu. Bugün, Erdoğan’ın devletin zirvesindeki 11’inci yılı geride kalırken, bu süreçte yaşanan gelişmeler hem iç politikada hem de uluslararası arenada dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle Erdoğan'ın görev ve sorumlulukları daha da arttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her alanda güçlü; daha itibarlı, müreffeh ve huzurlu bir Türkiye için attı adımlarını. Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı döneminde de terör örgütleriyle tavizsiz mücadele edildi.

Tarihi sorumluluk üstlenilerek Cumhur İttifakı olarak 'Terörsüz Türkiye' süreci başlatıldı.