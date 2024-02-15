Turan, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin yıl dönümü ve Ramazan ayı kapsamında yapılacak çalışmaları yerinde incelemek için bölgede olduklarını söyledi.

Depremin ilk gününden bu yana deprem bölgesinde yaraların sarılması için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Turan, "Vakıf olarak tüm biz ekipmanlarımızla burada olduk. Dağ taş insan seli herkes bir şeyler yapmaya çalıştı. Biz de Türkiye Diyanet Vakfı olarak mobil ikram aracımızı, mutfağımızı, ekipmanlarımızı, kurtarma ekiplerimizi deprem bölgesine sevk ettik." dedi.

Tüm güçleriyle insanların yardımına koştuklarını, insanlara manevi destek verdiklerini, bölgeye 1684 tır, 439 kamyon insani malzemesi gönderdiklerini, 17 bin personelle yaklaşık 10 milyon insana dokunduklarını aktaran Turan, 3 bin 600 civarında konteyneri AFAD'a verdiklerini, ilk etapta 1500 çadır gönderdiklerini anlattı.

Ramazan ayında deprem bölgesinde yoğun programlar planladıklarını ifade eden Turan, "Şu anda biz hala alandayız çekilmedik. İhtiyaç duyulduğu sürece çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

