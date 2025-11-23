Türkiye, 2025'in ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,32 artışla 5 milyon 683 bin 717 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ekimde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya ve Rusya'nın ilk iki sıradaki yerini koruduğunu, Birleşik Krallık'ın üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Almanya'dan gelen ziyaretçiler yüzde 6,20, Rusya Federasyonu'ndan gelen ziyaretçiler ise yüzde 11,44 oranında artış gösterdi.

Yılın ilk 10 ayında toplam ziyaretçi sayısı 55 milyon 676 bin 237, yabancı ziyaretçi sayısı ise 47 milyon 252 bin 314 oldu.