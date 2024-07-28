Türkiye, son 13 aydır sıcaklık rekorları kırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, özellikle Ege Bölgesi başta olmak üzere birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, geçen yılın haziran ayından itibaren dikkati çekmeye başladı.

Bu dönemde bazı bölgelerde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlar, Türkiye’nin dünya genelinde en hızlı ısınan ve iklim krizinin en şiddetli yaşandığı bölgelerden biri olduğunu belirtiyor. Bu durum, tarım, su kaynakları ve günlük yaşam üzerinde önemli etkiler yaratıyor.

Son günlerde Türkiye, “eyyam-ı bahur” olarak bilinen aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Eyyam-ı bahur sıcaklıkları, özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında, kısa süreli fakat son derece yüksek sıcaklıklarla karakterizedir. Uzmanlar, bu sıcak hava dalgasının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine karşı vatandaşları uyarıyor ve bol sıvı tüketimi ile güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmasını tavsiye ediyor.