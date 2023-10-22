Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kara kış hazırlıkları kapsamında Tuz Gölü ve Silivri'de yer alan doğalgaz depolarını yüzde 100 dolu hale getirdi.

BOTAŞ'ın enerji arz güvenliğini temin ve tesis etme önceliğiyle işlettiği Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde işletmeye alınan 12 suni mağarada 1,2 milyar metreküp doğal gaz depolandı. Silivri depolama tesisinde kapasite 4,6 milyar metreküpe çıkarıldı.

Kışın yaklaşması ile birlikte enerji alanında da kışın rahat ve konforlu geçirilmesini temin etmek ve ülkenin enerji arz ve güvenliğini sağlamak için çalışmalar tamamlandı.



