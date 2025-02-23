Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yazılı açıklamasında, "BOAT International" tarafından yayımlanan "2025 Yılı Küresel Mega Yat Sipariş Defteri" verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin, güçlü altyapısıyla denizcilik alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, ülkenin mega yat imalatında İtalya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerin arasında yer aldığını belirtti.

Uraloğlu, "Ülkemiz son dönemde toplam uzunluğu 6 bin 410 metre, ortalama uzunluğu ise 43,9 metre olan 146 sipariş aldı. Sektörde sipariş adedi bakımından dünyada yüzde 12,9'luk paya sahibiz." ifadelerini kullandı.