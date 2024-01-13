Kuzey Irak'ta terör örgütünün üs bölgesine sızma girişimi sonucunda çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Şehitlerin acı haberi yetkililer tarafından ailelerine ulaştırıldı.

NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un (23) acı haberi Niğde'deki baba ocağına ulaştı.

Şehidin acı haberi, Vali Yardımcısı Resul Özdemir ve beraberindeki askeri heyet tarafından Niğde merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde yaşayan baba Cuma ve anne Hatice Batur'a ulaştırıldı.

Oğullarının şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Batur çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti.

Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen Şehit Batur, memleketindeki törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

ADIYAMAN’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın şehit olması sonrası Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve askeri erkanlar şehidin Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi 903 Sokak içerisindeki baba ocağına gelerek burada şehidin ailesine acı haberi verdi.

Fenalaşan aileye sağlık ekiplerince müdahalelerde bulunuldu.

Emine Sayın ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan biri olan ve 27 yaşında olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın bekar olduğu ve ağabeyi Murat Sayın’ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Gökhan Delen şehit oldu.

Üsteğmen Delen'in, memleketi Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'nde oturan babası Bayram Delen'e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi.

2'si kız 4 kardeş olan Şehit Delen'in bekar olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından baba evine Türk bayrağı asıldı.

GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün’ün (28) şehit oldu.

Gün’ün şehadet haberi, Gaziantep'in Fatih Mahallesi’nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Süleyman Gün ve diğer aile üyeleri acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine akın etti.

Bekar olan Şehit Hakan Gün’ün cenazesi, düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

İSTANBUL'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun acı haberi, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Şehit Köroğlu'nun kuzeni Talha Köroğlu'nun da 2008 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit olduğu öğrenildi.

ORDU'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pemçe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın (22) Ordu'daki baba ocağına ateş düştü.

Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar’ın acı haberi, Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Bolluk Mahallesi’nde oturan ailesine ulaştı. Aileye haberi, askeri yetkililer verdi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan Selma Atar ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

ŞEHİT ATEŞİ ESKİŞEHİR'E DÜŞTÜ

Eskişehir’in Alpu ilçesi Bozan Mahallesi nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin de çıkan çatışmada şehadet şerbetini içti.

Şehidin Odunpazarı İlçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan baba ocağına acı haber askeri erkan ile ulaştı. Acı haberi alan yakınları, şehidin Türk bayrağı asılı baba ocağına gelmeye başladı.

Nazif ve Ferah Evcin çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 27 yaşındaki Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in bekar olduğu ve yaklaşık 1 yıl önce Hakkari’den Kuzey Irak’a gönderildiği öğrenildi.