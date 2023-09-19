Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesinde Büyük Bir Eksik Olarak Görülen Araç Muayene İstasyonu Kent Protokolü Ve Siyasilerin Katılımı İle Kahramanmaraş Halkının Hizmetine Açıldı.

Programa, Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay İle Davetliler Katıldı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Türkiye'de 213 Araç Muayene İstasyonunun Hizmet Verdiğini Söyledi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer İse İstasyon Mahallesi'nde Yaklaşık 11 Dönüm Arazi Üzerinde Tamamlanan İstasyonun Açılmasında Emeği Geçenlere Teşekkür Etti.

Tüvtürk Genel Müdürü Kemal Ören Kahraman Şehre Hayırlı Olsun Dileklerinde Bulundu.