Elektrikli araçlara olan ilgi Türkiye’de her geçen gün artarken, 2025 yılı itibarıyla satış rakamları da bu ilgiyi açıkça ortaya koyuyor. Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobiller listesi yayımlandı. Listeye göre yerli üretim Togg, elektrikli otomobil pazarında açık ara liderliğini sürdürüyor.

Yerli marka Togg’un T10X modeli, uygun fiyatı, teknolojik donanımı ve kullanıcı dostu özellikleri sayesinde kısa sürede büyük bir satış başarısına ulaştı. Togg’un ardından listenin üst sıralarında Tesla Model Y, Renault Megane E-Tech ve MG4 gibi uluslararası markalar yer aldı.

Mayıs ayında ilk 10’da yer alan bazı modeller şöyle:

Togg T10x: 3.678 adet

3.678 adet Tesla Model Y: 1.545 adet

1.545 adet Mini Countryman: 1.416 adet

1.416 adet BYD Seal U: 845 adet

845 adet Opel Frontera: 835 adet

835 adet BYD Atto 3: 690 adet

690 adet Kia EV3: 564 adet

564 adet KG Mobility Torres: 538 adet

538 adet Volkswagen ID.4: 430 adet

430 adet Volvo EX40: 393 adet

Satışlardaki bu artışta devlet teşvikleri, şarj altyapısının gelişmesi ve elektrikli araçlara yönelik artan çevre bilinci de etkili oldu. Ayrıca markaların Türkiye pazarına özel kampanyaları ve fiyat politikaları, tüketicilerin elektrikli araçlara yönelmesinde önemli rol oynadı.

Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda elektrikli araç pazarında daha fazla rekabet olacağını ve Togg gibi yerli markaların bu yarışta güçlü şekilde yer alacağını öngörüyor.