Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, otomobil satışları ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,98 artarak 742 bin 687'ye yükseldi.

Yılın 9 ayında Türkiye’de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırasında 34 bin 151 adet ile Renault Clio yer alırken listenin ilk 10’unda iki adet elektrikli araç yer alıyor.

İkinci sırada 27 bin 420 ile Tesla Model Y bulunurken, 26 bin 933 ile Renault Megane sedan listede üçüncü sırada yer alıyor.

Geçen yılın aynı döneminde 17 bin 49 satış ile yedinci sırada bulunan Togg T10X en çok satılan otomobiller listesinde dördüncü sırada yer alıyor.

En çok satılan beşinci otomobil 19 bin 534 ile BYD Seal U olurken, Fiat Egea 18 bin 323 ile altıncı, Toyota C-HR 17 bin 755 satışla yedinci sırada konumlandı.

Listedeki diğer otomobiller ise şöyle: