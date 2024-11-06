Ticaret Bakanlığı, ocak-ekim döneminde 29 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini, 58 ilde ise dış satımın arttığını bildirdi.

Bakanlık, ekim ayı ve ocak-ekim dönemine ilişkin "illere göre ihracat" verilerini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, Ocak-Ekim döneminde 29 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini, 58 ilde ise ihracat artışının arttığını duyurdu. Ekim ayında en fazla ihracat 5,08 milyar dolarla İstanbul yaparken, kentteki ihracat geçen yılın aynı ayına göre %6,9 azaldı. İstanbul'u 2,84 milyar dolarla Kocaeli ve 1,76 milyar dolarla İzmir izledi. İstanbul'un ihracatında değerli taşlar, Kocaeli'de motorlu taşıtlar ve İzmir'de maden yakıtları öne çıktı. En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ABD, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri dikkat çekti.