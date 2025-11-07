Murat Kurum sosyal medya hesabından düzenlemenin detaylarını paylaştı. Kurum, "Ülkemizin sığınak yönetmeliğini günümüz ihtiyaç ve koşullarına uygun hale getirerek güncelledik. Mevcut sığınaklara denetim şartı ve ilave standartlar, yeni yapılacak binalara önemli koşullar getirdik. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğimizle; millet bahçeleri, metro tünelleri gibi alanları sığınak hizmeti verecek şekilde düzenleyeceğiz. Milletimizin huzur ve güveni için gereken her adımı atmaya devam edeceğiz." dedi.

SIĞINAK ŞARTI GETİRİLEN YAPILAR

1. Konutlar, Yurtlar, Bakımevleri ve Sanayi Tesisleri İçin Yeni Zorunluluklar

Toplam bağımsız bölüm sayısı 10’dan fazla olan konutlarda sığınak yapılması zorunlu hale getirildi.

Yatak sayısı 50’yi aşan yurtlar, koğuşlar, oteller ve benzeri konaklama tesisleri sığınak yapmakla yükümlü.

Engelli, yaşlı veya çocuklara yönelik sürekli bakımevleri ile yatak sayısı 25’ten fazla olan sağlık tesisleri için de sığınak zorunluluğu getirildi.

Emsal hesabına konu alanı 2000 m²’den büyük imalat ve sanayi tesislerinde sığınak yapılması mecburi.

Resmî binalarda, emsal hesabına dahil alanı 1000 m² ve üzeri olan her yapıda sığınak bulunması zorunlu.

2. Stadyumlar ve Spor Tesisleri

5000 kişi ve üzeri seyirci kapasitesine sahip stadyum ve spor tesislerinde sığınak yapılması zorunlu hale getirildi.

Sığınak kapasitesi, seyirci sayısının en az %3’ü olarak belirlendi.

Hem açık hem kapalı spor alanları bu kapsama dâhil edildi.

3. Eğitim Yapıları (Okullar)

Eğitim yapılarında sığınak yapımı için ek teknik standartlar getirildi.

Bina içinde konumlanacak sığınakların: Tavan döşemesi en az 20 cm kalınlığında, Duvarları en az 30 cm kalınlığında betonarme olacak.

Bu düzenleme ile öğrenci ve personel güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

4. Kamu, Sağlık ve Eğitim Yapılarındaki Sığınaklar

En az 24 saat kesintisiz elektrik sağlayacak jeneratör bulunacak.

Uydu telefonu altyapısı ve/veya acil durum Wi-Fi noktası kurulacak.

100 m²’den büyük sığınaklarda, lavabo ve elektrikli pişirme yeri içeren en az 2,30 m²’lik mutfak nişi yapılacak.

Yangın söndürücü, ilk yardım dolabı ve sağlık ekipmanları zorunlu hale geldi.

Batarya destekli LED lambalar, radyo, sabit telefon ve görüntülü iletişim cihazları bulundurulacak.

5. Metro Tünelleri ve Millet Bahçeleri

Yeni metro hatları, genel sığınak vasfında projelendirilecek.

Mevcut tüneller, sığınak standartlarına göre güçlendirilecek.

15.000 m² ve üzeri millet bahçelerinde, alanın %3’ünden az olmamak şartıyla yeraltı genel sığınaklar yapılacak.

6. AVM’ler, Kültür Merkezleri ve Otoparklar

AVM, bölgesel ve ticari otoparkların bodrum katları sığınak olarak yapılacak.

Mevcut tesisler, 31 Aralık 2028’e kadar mevzuata uygun hale getirilecek.

Sinema, tiyatro, konferans salonu gibi bodrum alanlar, gerektiğinde sığınak olarak kullanılabilecek.

7. Erişilebilirlik ve Standartlar

Tüm sığınaklar, yaşlı, hamile ve engelli bireylerin kullanımına uygun tasarlanacak.

TSE standartlarına ve ilgili mevzuata tam uyum zorunlu hale getirildi.

8. Ruhsat, Denetim ve Bildirim Süreci

Yeni, mevcut ve tadilata konu tüm sığınakların kayıtları ilgili idarelerce tutulup Valiliğe (AFAD’a) bildirilecek.

Böylece AFAD’ın afet planlama ve koordinasyon kabiliyeti güçlendirilecek.

9. Sığınakların İşletilmesi ve Sorumluluk

Sığınakların bakım ve her an kullanıma hazır halde bulundurulmasından bina yöneticileri sorumlu olacak.

Yeraltı otoparkları sığınak şartlarını sağlıyorsa, ayrıca sığınak yapılması gerekmeyecek.

10. TRT İçin Özel Yükümlülük

TRT, her türlü sığınakta kesintisiz yayın yapabilmek için gerekli altyapıyı kuracak.

Bu amaçla özel kurumsal sığınaklar inşa edecek.

11. Denetim Takvimi