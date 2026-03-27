İstanbul’da 40 Kilometrelik Akıllı Yol Devrede

Türkiye’nin yerli ve milli teknolojilerle geliştirdiği Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi (K-AUS), İstanbul’da Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik hatta uygulanmaya başladı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türksat iş birliğiyle hayata geçirilen proje, trafik yönetiminde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Sürücülere Anlık Uyarı Dönemi

Yeni sistemle birlikte trafikte yaşanabilecek tüm riskler anlık olarak sürücülere bildirilecek.

Kazalar, duran araçlar, gizli buzlanma, yola düşen cisimler ve şerit kapatmalar gibi durumlar, yapay zeka destekli sistemler sayesinde anında tespit edilecek.

Kamera sistemleri, sensörler, meteorolojik veri altyapısı ve dijital mesaj panoları ile sürücüler sürekli bilgilendirilecek.

“Artık Ulaşım Sadece Yol ve Araçtan İbaret Değil”

Projenin tanıtımında konuşan Bakan Uraloğlu, ulaşım anlayışının değiştiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“İnternetin ve otonom araç teknolojilerinin hızla geliştiği bir dönemde, ulaşım artık sadece yol ve araçtan ibaret değil. Araçların birbirleriyle ve altyapıyla haberleştiği akıllı bir ekosistemden bahsediyoruz. K-AUS da bu ihtiyacı karşılayan ileri teknoloji bir sistemdir.”

“Yolculuk Daha Güvenli Ve Konforlu Olacak”

Bakan Uraloğlu, sistemin sürücülere sağlayacağı avantajları ise şu sözlerle anlattı:

“Bu sistemle sürücülerimize yol, trafik ve çevre şartlarına ilişkin anlık ve konuma duyarlı bilgiler ulaştırıyoruz. Böylece seyahati daha güvenli, daha konforlu, daha verimli ve çevre dostu hale getiriyoruz. Bu uygulama sadece bir pilot proje değil, ülkemizin akıllı ulaşım vizyonunun mihenk taşıdır.”

5G Altyapısı İlk Kez Kullanıldı

Projede Türkiye’de ulaşım alanında ilk kez 5G teknolojisi de aktif olarak kullanıldı.

Fiber altyapı ile desteklenen sistem sayesinde yüksek hızlı veri iletişimi sağlanırken, sürücülere milisaniyeler içinde bilgi aktarımı yapılabilecek.

Sistem Türkiye Geneline Yayılacak

K-AUS projesinin sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacağını belirten Uraloğlu, ikinci aşamada Ankara’da uygulamaya geçileceğini açıkladı.

“Test süreçlerinin ardından sistemi hızla yaygınlaştıracağız. Ankara Çevre Otoyolu’nda ikinci faza geçeceğiz. Trafik kazası uyarıları, ani fren uyarıları, çarpışma riski bildirimleri gibi çok daha gelişmiş uygulamalar devreye girecek.”

Amaç: Kazaları Azaltmak, Trafiği Rahatlatmak

Projenin en önemli hedeflerinden biri trafik kazalarını en aza indirmek.

Bakan Uraloğlu bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yolda aniden meydana gelen kazalar, gizli buzlanma ya da yavaşlayan araçlar en dikkatli sürücünün bile gözünden kaçabiliyor. Bu sistem sayesinde tüm bu riskleri minimize edeceğiz. İnsanlarımızı daha güvenli ve huzurlu yolculuklarla buluşturacağız.”

Togg İle İlk Test Sürüşü Yapıldı

Projenin uygulama sahasında yapılan test sürüşüne de katılan Bakan Uraloğlu, yerli otomobil Togg ile sistemi deneyimledi.

Test sırasında farklı senaryoların başarıyla uygulandığını belirten Uraloğlu, sistemin kaza riskini ciddi oranda azaltacağını vurguladı.