Kilis'te kent meydanında toplanan Suriyeliler, Türk ve Suriye bayrakları ile rejimin çöküşünü kutladı. Kutlamalara katılan Suriyelilerden Busra Zakkur, 13 yıl önce Türkiye'ye geldiği hatırlatarak, bir an önce ülkesine dönmek istediğini söyledi.

Gaziantep'teki Suriyeliler ise kent merkezi ve ilçelerde kutlama yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı yakınlarında bir araya gelen Suriyeliler, rejimin çöküşünü kutladı.

Şanlıurfa, Adıyaman ve İstanbul'da yaşayan Suriyeliler’de Türk ve Suriye bayraklarıyla Baas rejimi aleyhine slogan atarak sık sık tekbir getirerek kutlama yaptılar.