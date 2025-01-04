İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Mahir el Cesim "Allah razı olsun Türkiye'de yaşadık. Büyük sıkıntılar görmedik” dedi.

Mustafa İsa (65) da Türkiye'de ayakkabı atölyesi olduğunu ifade ederek, "Türk halkına çok teşekkür ederim. Biz de sizleri ülkemize misafir olarak bekliyoruz." diye konuştu.