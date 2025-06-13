Türkiye’de 485 Aktif Fay Hattı Bulunuyor

Prof. Dr. Sözbilir, 2011 yılından bu yana yapılan çalışmalarda Türkiye genelinde 485 fay hattının tanımlandığını belirtti. Bunların içinde 30 fay hattı, uzun süredir deprem üretmeyerek stres biriktiren ve "sismik boşluk" olarak nitelendirilen tehlikeli grupta yer alıyor.

“Deprem üretmeyen faylar stres biriktiriyor. Bu da olası büyük depremler için uyarı işaretidir.”

– Prof. Dr. Hasan Sözbilir

Sismik Boşluk Nedir?

Sismik boşluk, geçmişte büyük depremler üretmiş fakat uzun süredir aktif olmayan, dolayısıyla yeniden büyük deprem üretme potansiyeli taşıyan fay segmentleri olarak tanımlanıyor. Bu bölgelerde biriken enerji, ciddi yıkımlara neden olabilecek depremlerle sonuçlanabilir.

Deprem Riski Taşıyan Bölgeler

Prof. Dr. Sözbilir, Türkiye genelinde deprem riski taşıyan bazı kritik fayları şu şekilde sıraladı:

İstanbul ve Marmara Bölgesi

Kumburgaz, Adalar ve Avcılar Segmenti

İstanbul'un güneyindeki bu fay parçaları yıkıcı deprem üretme riski taşıyor.

Batı Anadolu

İzmir Tuzla Fayı

Balıkesir Gökçeyazı Segmenti

Eskişehir Fayı

Orta Anadolu

Tuz Gölü Fayı

Kayseri-Erciyes ve Erkilet Fayları

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu

Yedisu Fayı (Erzincan-Bingöl arası)

Malatya ve Ovacık Fayları

Şirvan, Cizre ve Yüksekova Fayları

Bu fayların bazılarının 3 bin ila 4 bin yıldır kırılmadığını ve yüksek oranda stres biriktirdiğini söyleyen Sözbilir, bu bölgelerdeki yapılaşmanın ivedilikle gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Fay Üzerindeki Yapılaşma Engellenmeli

Uzmanlara göre, deprem riski taşıyan bölgelerdeki yerleşim alanlarının yeniden planlanması gerekiyor. Fay sakınım bandı uygulamasının yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, şu açıklamayı yaptı:

“Bu fayların geçtiği yerlerde yapılaşmanın engellenmesi gerekiyor. Mevcut yapılar varsa, olası fay kırılması durumunda ne tür hasar alacaklarının belirlenip, kentsel dönüşüm sürecine alınmaları hayati önem taşıyor.”

Yerel Yönetimlere Raporlar Sunuldu

Hazırlanan raporların, fay hatlarının bulunduğu belediyelere teslim edildiğini belirten Sözbilir, belediyelerin bu verileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile paylaşarak gerekli önlemleri almaya başladığını ifade etti.

Depreme Hazırlıkta Zaman Daralıyor

Türkiye’nin birçok bölgesinde yüksek deprem riski taşıyan fayların bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, bilimsel veriler ışığında yerel yönetimlerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtiyor.