Van'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğe anne ve babası "Eymen" adını verirken Adana’da 2025 yılının ilk bebeği, 38 yaşındaki Bedia Kayalar’ın dünyaya getirdiği ‘Umut’ isimli bebek oldu.

Kocaeli’de Harun ve Cansever Alpgün çifti 2 kilo 580 gram ağırlığında doğan erkek bebeklerine hangi ismi vereceklerini henüz kararlaştırmadı.

Tokat’ta ise Elif ve Hasan Erşahin çiftinin Göktuğ adını verdikleri bebeklerinin annesiyle aynı gün doğduğu belirtildi.