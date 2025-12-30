Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri, Türkiye’nin dondurucu soğuklarla mücadele ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Yapılan ölçümlere göre Erzurum’un Karaçoban ilçesi, gece saatlerinde sıfırın altında 30,3 dereceye düşen hava sıcaklığıyla Türkiye’nin en soğuk noktası olarak kayıtlara geçti. Karaçoban’daki bu ekstrem değer, son yılların en düşük sıcaklıkları arasında yer aldı.

Karaçoban’ı, Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Bezirhane köyü sıfırın altında 28 dereceyle takip ederken, Muş’un Bulanık ilçesinde ise termometreler eksi 26,3 dereceyi gösterdi. Doğu Anadolu Bölgesi genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Erzurum kent merkezinde ise iki gündür etkili olan yoğun kar yağışının ardından dondurucu soğuklar kendini gösterdi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü kentte, bazı çeşmelerin donduğu gözlendi. Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde Doğu Anadolu’da soğuk havanın etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek, sürücüler ile açık alanda çalışanların tedbirli olması gerektiğine dikkat çekti.