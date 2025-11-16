Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 artarak 4 milyon 227 bin 40 tona çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) eylüle ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 62,4 artarak 2 milyon 738 bin 755 ton olarak gerçekleşti.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 950 bin 297 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 269 bin 442 tonla Kazakistan ve 209 bin 947 tonla Irak izledi.

Yurt içi Petrol ürünleri satışları da yüzde 8,9 artışla 3 milyon 73 bin 545 ton olarak kayıtlara geçti.