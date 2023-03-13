AFAD koordinasyonunda hizmet veren kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları, ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği ilçede oluşturulan sosyal market, aşevi, mobil mutfak, fırın ve lojistik depolarla afetzedelerin başta kuru gıda, su, sıcak yemek, ekmek, kıyafet, battaniye, odun, kömür, soba ve elektrikli ısıtıcı gibi ihtiyaçları karşılanıyor.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, depremde ilçede 1171 binanın yıkıldığını, ağır ve orta hasarlı binaların yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sayının 5 bin 671'e ulaşacağını söyledi.

Depremin ardından Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'un koordinesinde depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalara başlandıklarını anlatan Okumuş, "Ekipte şu an 1500 arkadaşımız var. İlk olarak insanlarımızın açıkta kalmamaları için çadırlarla başladık. Şu ana kadar 7 bin civarında çadır dağıtımı gerçekleştirdik. Kırsal alanlarımız çok, oralarda oturan vatandaşlarımızın çadırlarını evlerinin bahçelerine kurma talepleri yoğun şekilde olunca valimizle karar aldık, çadırların yüzde 91'ini kırsalda birebir evlerin yanlarına kurduk." diye konuştu.

Okumuş, bu şekilde afetzedelerin hem mahallesinden, sokağından ve komşusundan ayrılmadığına hem de evlerinin bekçiliğini yaptığına değinerek, şunları kaydetti:

"600 civarında yurt içi ve dışından gelen yardım tırlarımız oldu. Bunlar iki büyük depomuzda. Burada tasnif edilip kırsaldaki ihtiyaç sahiplerine yardım götürülüyor. Hayatın normale dönmesi için de ilk günden bugüne normalleşme içinde mücadele veriyoruz. Kurduğumuz çadır kentlerde mescit çadırlarımız, çocuklara psikososyal destek çadırları, oyun çadırları ve sosyal marketler var. Fırınların kısa zamanda açılması için gayret gösterdik. 8 fırının mayasını, ununu ve odununu karşıladık, günlük 40 bin ekmek çıkarılması sağlandı."

- Düzce ve Kocasinan belediyeleri yardıma koştu

Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Düzce ve Kayseri Kocasinan belediyeleri ile "kardeş belediye" olduklarını belirten Okumuş, her iki belediyenin de deprem kendi kentlerinde olmuş gibi hizmet verdiğini vurguladı.

Kocasinan Belediyesinin kurduğu fırından günlük 20 bin ekmek çıkarıldığını bildiren Okumuş, Karaman Valiliğince oluşturulan aşevlerinden ise günlük 30 bin kişilik yemek çıkarıldığını dile getirdi.

Okumuş, hasar alan iş yerlerini de unutmadıklarını, iş yeri sahiplerinin yaralarının sarılması için kırsal Beyoğlu, Şekeroba ve Kılılı mahallerinde 20'şer dükkanlı çarşı oluşturulacağını sözlerine ekledi.