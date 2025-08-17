Kahramanmaraş Sadi Dertli Olimpik Trap Skeet Poligonu’nda, Türkiye Atıcılık Federasyonu 2025 faaliyet programında yer alan 4. Bölgesel Malazgirt Kupası Müsabakaları gerçekleştirildi. Poligonda devam eden müsabakalar, final heyecanıyla sporculara unutulmaz anlar yaşattı.

Bölgenin en iyi trap atıcılarını bir araya getiren turnuvada, sporcular 12 gauge tüfeklerle hedefleri vurarak en yüksek puanı elde etmek için kıyasıya mücadele etti. Poligonda gün boyu süren karşılaşmalar, final heyecanıyla sporculara ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kahramanmaraş plak atışları Antrenörü Ahmet Turgut Arabacı, yarışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Finallerde genç erkekler kategorisinde üç sporcumuz mücadele edecek. Ayrıca üç kadın sporcumuz da madalyayı garantiledi.” dedi.

Organizasyonun, bölgedeki sporculara önemli bir tecrübe kazandırdığı ve atıcılığın gelişimine katkı sağladığı belirtildi.

26 - 28 Eylül 2025 tarihleri arasında ise Sadi Dertli Trap Kupası, yine Kahramanmaraş Sadi Dertli Olimpik Trap Skeet Atış Poligonu’nda düzenlenecek.