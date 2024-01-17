Tütüncü Avm, kampanyaları kapsamında birçok indirim fırsatı sunuyor. Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımı alan müşterilere ise kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Ev İhtiyacına Yönelik A’dan Z’ye Her Şeyi Bünyesinde Bulunduran Tütüncü Avm, Kampanyalı Ürünler, Cazip Fiyatlar Ve Ödeme Kolaylığı İle Kahramanmaraş Halkının yanında olmaya devam ediyor.

Tütüncü Avm Genel Müdürü Serdar Göz, aksu Haber’e yaptığı açıklamada eskiyi getir yeniyi götür kapmanyasından bahsederek 2024 yılı kampanyalarından yararlanmak isteyen müşterileri mağazalara beklediklerini söyledi.