Turka Araç Muayene Hizmetleri 2027’de Başlıyor

MOI Ortak Girişim Grubu tarafından yürütülecek olan yeni sistem, 2027-2047 yıllarını kapsayan araç muayene hizmetleri ihalesini kazanarak büyük bir dönüşüme imza atacak. MOI Grubu, Türkiye’den Met-Gün Grup, ABD’den Opus Group ve İspanya merkezli Itversia Gestion SL ile VTV Norte SA şirketlerinden oluşuyor.

249 Yeni Muayene İstasyonu Kurulacak

Yeni sistem kapsamında Türkiye genelinde 249 yeni araç muayene istasyonu faaliyete geçirilecek. Turka, muayene hizmetlerini daha erişilebilir, hızlı ve verimli hale getirmeyi hedefliyor. Bayilik modeliyle çalışacak olan sistemde başvurular Turka’nın resmi internet sitesi üzerinden alınmaya başlandı.

Araç Muayenesinde Rekor Artış: 15 Milyon İşlem!

2024 yılı itibarıyla Türkiye’de yıllık araç muayene sayısı 12,5 milyonu aşarken, tekrar muayenelerle birlikte bu sayı 15 milyona ulaştı. Türkiye, araç muayene hacminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor.

“Yeni Nesil Araç Muayene Sistemi” Geliyor

Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalelerinden birini kazandıklarını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“2027'den itibaren 'Yeni Nesil Araç Muayene' vizyonu ile hizmet vereceğiz. Araç muayene sürecini otomasyon ve dijitalleşme ile daha hızlı, kullanıcı odaklı hale getireceğiz. Güvenilir bayilikler oluşturarak istasyon sayısını ihtiyaca göre artıracağız.”

Bayilik Başvuruları Başladı

Turka, bayilik sistemiyle birlikte girişimciler için yeni yatırım fırsatları sunuyor. Başvurular Turka’nın resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. İlk dönem operasyonları için finansal yeterliliği bulunan ve güçlü referans mektubu olan başvurulara öncelik verilecek.

Sahra Hastanesi Olarak Kullanılabilecek İstasyonlar

Yeni muayene istasyonları sadece araç muayenesi için değil, afet durumlarında sahra hastanesi olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor. Ayrıca istasyonlar yenilenebilir enerjiyle uyumlu, sürdürülebilir altyapı ile kurulacak.

Kadın İstihdamına Özel Vurgu

Yeni sistemle birlikte 4 bin 500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Özellikle kadın istihdamına yönelik projeler ön planda olacak.