Trafik yüzünden uçağı kaçırdı, hayatta kaldı

İngiltere'nin Bristol kentinde yaşayan ve eşiyle birlikte Hindistan'a ziyarete gelen Bhoomi Chauhan, dönüş yolculuğunda hayatının en sıra dışı deneyimini yaşadı. BBC’ye konuşan Chauhan, Ahmedabad Havalimanı’na giderken yoğun trafik nedeniyle uçağa yetişemediklerini belirtti.

“Saat 12.20’de havaalanına ulaştık. Kalkışa yaklaşık bir saat kala oradaydım, ancak biniş işlemleri başlamıştı. Online check-in yapmıştım ama personel beni uçağa almadı. Çok sinirlendik, şoföre kızdık ve havalimanından ayrıldık.”

Havalimanı dışında çay molası verdikleri sırada seyahat acentesiyle görüştüklerini ve bu esnada uçağın düştüğünü öğrendiklerini ifade eden Chauhan, "Bu kesinlikle bir mucize. Eğer biraz daha erken çıksaydım, şu an hayatta olmayabilirdim." dedi.

242 Kişilik Uçakta Sadece 1 Kişi Sağ Kurtuldu

Air India'ya ait AI 171 sefer sayılı uçak, Ahmedabad’daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü. Londra Gatwick Havalimanı’na gitmekte olan uçakta, şirketin açıklamasına göre:

169 yolcu Hindistan vatandaşı

53 yolcu İngiltere vatandaşı

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1 yolcu ise Kanada vatandaşıydı.

Air India, uçakta bulunan 241 kişinin hayatını kaybettiğini, yalnızca 1 kişinin hayatta kaldığını ve tedavi altına alındığını bildirdi.

Soruşturma Başlatıldı

Uçak kazasının nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olay, Kamuoyunda Büyük Yankı Uyandırdı

Uçağı yalnızca dakikalarla kaçırarak hayatta kalan Bhoomi Chauhan’ın hikayesi, hem Hindistan hem de İngiltere medyasında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada “mucize kurtuluş” olarak nitelendirilen olay, sivil havacılık güvenliği konusunda yeniden tartışmaları alevlendirdi.