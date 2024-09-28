Apple, geçtiğimiz yıllarda iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modeline yer vermişti. Ancak satışların pek de iyi gitmemesi nedeniyle şirket, iPhone 14 ve 15 serisinde böyle bir model tanıtmadı.

Apple'ın bunun yerine iPhone SE 4'ü çıkarmayı planladığı belirtilirken, telefonla ilgili yeni sızıntılar geliyor.

BEKLENENDEN PAHALI OLABİLİR

Şu anda piyasada bulunan SE 3, 429 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.

İddiaya göre Apple, iPhone SE’nin fiyatını 500 dolar altında tutmaya devam etmek istiyor. Ancak yine de telefon yüzde 16 civarında bir zamla satışa sunulabilir.

Olası fiyat artışının nedeni ise kullanılacak bileşenler. Ortaya atılan iddiaya göre iPhone SE 4, Apple Intelligence yapay zekâ özellikleriyle gelebilir.

Bu da telefonun en az 8GB RAM, daha gelişmiş işlemci ve kameralara sahip olacağını gösteriyor.

iPHONE SE 4 NASIL OLACAK

Yeni nesil iPhone SE, iPhone 14 mini'nin boşluğunu dolduracak ve önceki SE modellerinde olduğu gibi tek ana kamera ile karşımıza çıkacak.

Ghost isimli proje altında geliştirilen cihaz, iPhone 8 tasarımını geride bırakacak ve iPhone 14’e oldukça benzer bir görünüşe sahip olacak, hatta cihazın boyutlarının iPhone 14 ile tamamen aynı olacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıllarda iPhone SE kameralarında fazla bir geliştirme yapmayan Apple, iPhone SE 4 modelinde ise oldukça gelişmiş kameralar kullanacak.

İddiaya göre yeni SE modeli, 48 MP bir kameraya sahip olacak. Söz konusu kameranın iPhone 14 Pro veya iPhone 15’te kullanılan kamera ile aynı olma ihtimali de var. Telefonun arka kısmında ikinci bir kameranın yer alması beklenmiyor.

iPHONE SE 4 ÇIKIŞ TARİHİ

Apple'ın tedarik zinciri ortaklarına göre, şirketin 2024 yılı için iPhone SE 4 planı bulunmuyor. Bu nedenle, telefon için en erken 2025 yılına işaret ediliyor.

500 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen iPhone SE 4 için uzun bir süre daha beklememiz gerekebilir.