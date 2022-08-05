Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında yediği gol ile 2-1 mağlup olarak Devler Ligi umudunu yitirdi.

Putin tezahüratı yapıldı

Ancak skordan çok maçın önüne geçen başka bir olay yaşandı. Fenerbahçe taraftarı, yenilen golün ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adını tezahürat yapmıştı.

UEFA soruşturma başlattı

UEFA, yaşanan olayların ardından harekete geçti. Kurul, tezahüratlar nedeniyle sarı-lacivertli ekibe soruşturma başlattı.

Ceza belli oldu

UEFA, tezahüratlar nedniyle başlatılan soruşturmanın sonucunu açıkladı.

UEFA, Dinamo Kiev maçındaki olaylar gerekçesiyle Fenerbahçe’ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama (minimum 5000 koltuk) ve 50 bin € para cezası verdi.