2014 yılında Rus lider Putin tarafından yaptırılan köprü, Kırım işgalinin sembolü olarak görülüyor. Köprü, demiryolu olarak Rusya üzerinden Kırım'a bağlantı kuruyordu. Rusya bu köprü vasıtasıyla Ukrayna'nın Herson kentini ele geçirmişti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de konuya ilişkin daha önce, ''Böyle bir şey olması durumunda oradaki herkes için anında kıyamet günü gelecek, çok hızlı ve sert bir şekilde. Saklanmak çok zor olacak. Yine de bu tür açıklamalarla genel durumu kışkırtmaya devam ediyorlar" açıklamalarında bulunmuştu.