NTV canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtlayan Bakan Uraloğlu, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren zam oranını netleştirdi.

Bakan Uraloğlu, köprü ve otoyol ücretlerinde Yeniden Değerleme Oranı (YDO) olan yüzde 25,49 seviyesinde artış yapılacağını açıkladı. Bu oran, genellikle Yeniden Değerleme Oranı (YDO) ve maliyet artışları dikkate alınarak belirlenen bir rakam olarak öne çıkıyor.

2026 Yılı Zamlı Köprü Geçiş Ücretleri

Yapılan yüzde 25,49'luk artış sonrası, İstanbul boğaz köprüleri ve dev projelerin geçiş ücretleri şu şekilde güncellendi:



1. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Halen 47 TL olan tek yön otomobil geçiş ücreti, yeni tarife ile birlikte 59 TL'ye yükselecek.

2. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 3. Köprü olarak bilinen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 80 TL olan geçiş ücreti, zam sonrası 100 TL olarak uygulanacak.

3. Osmangazi ve Çanakkale Köprüleri En çok merak edilen geçiş ücretlerinden olan Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de fiyatlar eşitlendi. Mevcutta 795 TL olan geçiş ücretleri, yeni yılda 998 TL'ye çıkacak.