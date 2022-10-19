Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, düşen alım gücü. Fransızlar dar boğazda, nefes alamayacak duruma gelindi. Maaş artışı isteyen sendikalar meydanlara indi.

On binlerce kişinin hedefinde tek bir isim var Cumhurbaşkanı Macron. Attıkları sloganlarla biz buradayız diyor. Tek beklentileriyse zamların geri çekilip maaşlarının artırılması.

Kamu çalışanlarının da katıldığı iş bırakma eylemine, başta başkent Paris'te olmak üzere ülke genelinde 200 farklı noktada binlerce kişi katıldı.

Polisler ve göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanırken protestocuların barikat kurma girişimine polis müdahale etti. Protestocular da polislere taş ve şişe fırlattı