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Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Kahramanmaraş Doğa Koleji Kampüs Müdürü Meliha Kekilli, “gençler sanat ruhunu sahneye taşıdı. Katılan ve ilgi gösteren herkese teşekkür ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

Gürsoy Cemre Eğitim Kurumları sponsorluğunda yapılan ödül töreninde ise dereceye giren öğrenciler ve danışman öğretmenler, madalya, plaket ve hediye çeki ödüllendirildi.

MSÜ ve e-YDS İngilizce sınavları ertelendi

MSÜ ve e-YDS İngilizce sınavları ertelendi

15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen olimpiyat yarışmasında, liseli öğrenciler tiyatro, şiir ve müzik kategorilerinde hünerlerini sergiledi.

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