Ümit Aktan Kimdir?

1949 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde dünyaya gelen Ümit Aktan, genç yaşlarda futbola olan ilgisiyle Galatasaray altyapısına girdi. Ancak talihsiz bir sakatlık nedeniyle profesyonel futbol kariyerini noktalamak zorunda kaldı.

Aktan, futbolculuk serüveninin ardından gazetecilik ve spikerliğe yönelerek Türkiye'nin en tanınan spor spikerlerinden biri haline geldi. Yorumculuğu, program sunuculuğu ve yazarlığı ile de tanındı. Spor medyasının duayen isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Ümit Aktan'ın Hastalığı Neydi, Neden Öldü?

Ümit Aktan'ın ölüm sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ailesi ve yakın çevresi tarafından yapılacak açıklamanın ardından ayrıntılar netleşecek.

Aktan’ın uzun süredir bir rahatsızlık yaşadığı yönünde iddialar olsa da, kesin ölüm nedeni şu an için bilinmiyor.

Spor Camiası Yasta

Ümit Aktan’ın ölümü spor dünyasında büyük bir boşluk yarattı. Onlarca yıllık kariyeri boyunca sesiyle birçok önemli maçı anlatan, sporun nabzını tutan Aktan için sosyal medyada birçok ünlü isim ve taraftar taziye mesajları paylaştı.